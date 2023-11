Jordskælv i det vestlige Nepal dræber 157 og sårer hundredvis

Det vestlige Nepal blev natten til lørdag ramt af et jordskælv, der har dræbt 157 og såret i hundredvis. Nepalesiske politifolk undersøger ødelæggelserne efter et moderat jordskælv i distriktet Jajarkot. Bygninger af dårlig kvalitet er ødelagt under jordskælvet. Antallet af døde og sårede er relativt højt, fordi mange mennesker lå og sov, da jordskælvet ramte ved midnatstid.

