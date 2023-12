Jonas Sauermilch og Andy Murray taber i første runde af doubleturneringen i Brisbane

Jonas Sauermilch For danskeren og den skotske tennisstjere Andy Murray, der havde fundet sammen som doublepar ved ATP 250-turneringen i Brisbane, tabte nemlig deres kamp i første runde. Rune og Murray vandt ellers første sæt mod russiske Aslan Karatsev og Roman Safiullin med 6-4, men tabte herefter både andet og tredje sæt med henholdsvis 3-6 og 5-10 i match tiebreak og er dermed ude af doubleturneringen i Brisbane. Begge spillere er dog også med i single-turneringen.

Holger Rune møder australske Max Purcell i sin første kamp, mens Andy Murray møder Grigor Dimitrov





