Jon Stewart vender tilbage som vært på 'The Daily Show'

Efter Stewart stoppede på 'The Daily Show' blev han vært for tv-programmet 'The Problem' på streamingtjenesten Apple+. (Foto: © Brad Barket, Associated Press)Det vender tilbage på skærmen, når Jon Stewart vender tilbage som vært på amerikanske tv-program 'The Daily Show' den 12.

februar, oplyser det amerikanske studie Showtime, MTV Entertainment Studies til - I en tid med svimlende mængder af hykleri og teatralsk politik er Jon med hans strålende intelligens den perfekte person til at punktere den tomme retorik og levere en klarhed, der er højst nødvendig, siger Chris McCarthy, der er administrerende direktør i MTV Entertainment Studios. Den daværende amerikanske præsident Barack Obama besøgte 'The Daily Show' i 2015, da Jon Stewart var vært op showet.Det er snart et årti siden, at Jon Stewart senest underholdt amerikanerne med sin politiske satire, som gjorde ham kendt for sine kvikke replikker og skarpe analyser om amerikansk politi





