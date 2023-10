Joachim B. Olsen: »Nu oser Mette Frederiksen af magtfuldkommenhed«

Det er et slag i ansigtet på statsminister Mette Frederiksen og hele Socialdemokratiets top, at Højesteret har besluttet, at sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Findsen i sine væsentlige dele skal køre for åbne døre.»Højesterets beslutning er et kæmpemæssigt politisk nederlag for både Mette Frederiksen og flere andre socialdemokratiske politikere, der var ministre i den tidligere regering,« siger Joachim B.

»Dengang blev regeringen også kritiseret for, at hele sagen mod Claus Hjort virkede politisk. Højesteret siger også nu, at det ikke kan udelukkes, at sagen har politiske motiver, og derfor har sagen væsentlig offentlig interesse.«

Her omtalte Claus Hjort Frederiksen et særligt kabelsamarbejde mellem Danmark og USA, hvor man lyttede på kablerne for at opsnappe oplysninger. Det er dog ikke det samme som, at sagens indhold beskrives offentligt af en tidligere forsvarsminister, som grundet sin stilling netop besidder konkret viden om de dybt fortrolige oplysninger. headtopics.com

Alligevel spår Joachim B. Olsen, at dagens udmelding fra Højesteret ikke skaber splid i den nuværende SVM-regering.

