Jess Thorup har ikke tabt i sine første tre Bundesliga-kampe med Augsburg

Jess Thorup har fået en fremragende start på sin tid i Augsburg, hvor han endnu ikke har prøvet at tabe. To danske spillere startede inde i opgøret. Hos Augsburg var Mads Pedersen igen foretrukket, mens Rasmus Carstensen startede for Köln. Efter en stærk omstilling blev et faldt indlæg kun halvklaret, og så kunne Linton Maina få hjemmepublikum til at bryde ud i jubel. Rober Gumny driblede på kanten, hvorfra han fandt Fredrik Jensen, som sendte et indlæg ind i skoen på Phillip Tietz.

Inde i det lille felt scorede tyskeren et let mål og gjorde det dermed til 1-1. Köln var bedst efter pausen, men der blev ikke scoret yderligere, og dermed endte kampen uden vinder. Til gengæld kan Jess Thorup glæde sig over at have skrevet positiv historie i Augsburg. Han har således ikke tabt i sine første tre Bundesliga-kampe i spidsen for det tyske mandskab. De to første kampe endte med sejre

:

DRNYHEDER: Jess Thorup slår rekord med ubesejret stime i tysk fodbold | NyhederSom den første Augsburg-træner nogensinde er Jess Thorups mandskab ubesejret i tre kampe i træk.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

JOURNALISTENDK: Mere business, mindre folkeligt: DF ændrer logo for første gang i 28 årFor første gang i Dansk Folkepartis 28-årige historie har partiet opdateret sin visuelle identitet og fået nyt logo. Ifølge partiformand Morten Messerschmidt er der tale om ”en moderne fortolkning af det ikoniske design”, som oprindeligt blev tegnet af Henrik Thorup, tidligere politiker og gift med partistifter Pia Kjærsgaard.

Kilde: journalistendk | Læs mere »

VIDENSKAB.DK: Derfor bliver kampe i Gazas tunneler bitre og blodigeKonstruktioner under Jorden er før blevet brugt i krigsførelse, og selvom Israel har en del erfaring og teknikker i baghånden, bliver det svært at nedkæmpe Hamas i de trange gange.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere »

EKSTRABLADET: Limfjords-vand på vejene: Topper først lørdagLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »

TV2NORD: Meldte sig ind efter 2. verdenskrig og stopper først, når han er dørKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere »

TV2NORD: Meldte sig ind efter 2. verdenskrig og stopper først, når han dørKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere »