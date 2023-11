Jesperhus Feriepark forkæler børn med julegaver

For fjerde år i træk har det nordjyske feriecenter Jesperhus Feriepark traditionsrigt forkælet tusindvis af børn. Ideen til julegaverne kom under coronapandemien, hvor meget var lukket ned, og det var knap så nemt at komme fysisk til Jesperhus. Derfor ville vi gerne lave noget, hvor Jesperhus kunne komme ud til gæsterne i stedet, siger direktør, Thomas Buch Tøstesen, til mediet.

I de gratis gaver til børnene er der blandt andet et jule-opgavehæfte, en julebog, julepynt og en overraskelse til de voksne, skriver feriecentret i et opslag på Facebook. Jesperhus Feriepark er et af Danmarks største camping- og feriecentre og ligger ved Nykøbing Mors i Nordjylland

:

EKSTRABLADET: På ferie igen: Sus og Bendtner spottet sammenLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »

DRNYHEDER: Danskere i Gaza By er bekymrede for, hvordan de skal komme til grænsenInd til videre har ingen danskere fået lov til at forlade Gazastriben.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

EKSTRABLADET: Truer Tesla: 'Må ikke komme ind i Sverige'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »

DRNYHEDER: Hævet gadeniveau og tunge metalporte: I Hamborg kan vandet bare komme anDanmark skal måske se mod Hamborg, når vi skal gøre landet robust overfor oversvømmelser, mener ekspert.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

NORDJYSKEDK: Fra Hellerup til Hjørring: Ny chef kommer til Nordjylland for det lange seje trækVendsyssel FF's nye sportschef glæder sig til at rykke til Nordjylland og komme i gang med en klart defineret opgave

Kilde: nordjyskedk | Læs mere »

WEEKENDAVİSEN: I dansens voldOverjordisk. Det er let at blive forarget af den kultur, der tilsyneladende hersker bag scenen på Det Kongelige Teater, men det burde ikke komme som en overraskelse. Forfatter Cecilie Lind skriver om at elske ballet og kende kunstens offer.

Kilde: weekendavisen | Læs mere »