Jesper Buchs Iværksætterakademi samarbejder med SELECTED FEMME/HOMME

Da den danske serieinvestor og iværksætter Jesper Buch sidste år åbnede Jesper Buchs Iværksætterakademi i samarbejde med Niels Brock, var det med ambitionen om at bygge bro mellem erhvervslivet og de studerende. På studiet får eleverne nemlig en ungdomsuddannelse ud over det sædvanlige med en særlig dannelsesrejse og grundlæggende viden udi iværksætteri og entreprenørskab. De lærer blandt andet at lægge realistiske budgetter, tale med investorer og lave koldt kanvassalg.

Og gennem et nyt samarbejde med det danske BESTSELLER-ejede modebrand SELECTED FEMME/HOMME, får et hold studerende nu også mulighed for at koble teori med praksis, når de gennem to måneder skal drive deres egen fysiske butik og forhandle SELECTED produkter, som de selv har været med til at designe.Samarbejdet med SELECTED startede med en workshop tilbage i november 202

