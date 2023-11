Jens Rohde vil lave stor udstilling: Afslører livslang hobby

Snart får han lov at vise sin hobby frem i stor skala. Planen er nemlig, hans modeljernbane skal udstilles i Viborg Banegård. - Når nogen ringer og spørger, om jeg vil gøre noget for Viborg, siger jeg ja. Og spørger de så, om jeg vil lave en modeljernbane, siger jeg ja, ja, ja. Så det passer meget fint, siger Jens Rohde med et smil i stemmen.Viborg Banegård skal renoveres fra ende til anden indvendig for at skabe et nyt folke- og foreningshus.

Tidligere har man kunnet lære om hans hobby i DR-programmet ’Kender du typen?’ og fra udstillinger i en lokal boghandel.Men nu bliver det altså i endnu større skala. For planen er, at jernbanen skal hænge i loftet i stationsbygningen, hvis det da kan gøres på forsvarlig vis.

- Hensigten er at gøre det spektakulært, så det får en lidt større wow-effekt end på andre stationer, siger Jens Rohde.Inden for de næste måneder skulle viborgenserne altså gerne få jernbanen at se. Det bliver dog svært at nå inden jul, tror Jens Rohde.

