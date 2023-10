Øjenlæge op til halloween: Farvede kontaktlinser kan skade øjet

Farvede kontaktlinser er ikke farlige i sig selv, men de kan gøre skade, hvis de ikke bliver håndteret korrekt. (Arkivfoto).Rigshospitalet så ved halloween i 2022 flere patienter med skader på øjet efter brug af farvede linser.Øjenlæger fra Rigshospitalet understreger dog, at de skal bruges med omtanke.- De er ikke farlige at bruge i sig selv, men de kan skade, når de bruges af folk, der ikke har erfaring, siger han.

Almindelige kontaktlinsebrugere har fået introduktion til, hvordan kontaktlinserne skal sættes i og tages ud. Hvis kontaktlinserne ikke bliver håndteret korrekt, så kan det give sår på hornhinden, hornhindebetændelse og stærke øjensmerter.

- Det mest typiske er, at man har svært ved at få kontaktlinsen ud, enten på grund af berøringsangst, eller fordi de har siddet i for længe, siger Michael Concillado.Når sæsonen for halloween kommer nærmere, oplever afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet flere henvendelser fra patienter, der har brugt farvede kontaktlinser. headtopics.com

I 2022 kom der tre patienter på selve halloween den 31. oktober, mens der dagene før og efter var flere. På en uge fik Rigshospitalet ti patienter ind, hvor der normalt er ingen patienter med den problemstilling på en normal uge. Alle var unge eller yngre personer.

- Ved de tre, som jeg så sidste år, var der tale om større ridser på hornhinden og for borgernes vedkommende kraftige smerter og ubehag, siger Michael Concillado.I værste tilfælde kan det lave hul på øjet på grund af smeltning af hornhinden efter hornhindebetændelse. headtopics.com

Rigshospitalets øjenlæger anbefaler at tage kontaktlinserne ud, hvis de gør ondt, og hvis man er ny i at bruge kontaktlinser, skal man få hjælp fra en, der har erfaring.

