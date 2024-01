Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell: 200 navne offentliggjort i forbindelse med dokumenter

Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell var kendt for at mænge sig med popstjerner, præsidenter og prinser i årevis. Der er steder, hvor man gerne vil se sit navn: Forbes liste over verdens rigeste, Time Magazines liste over de mest indflydelsesrige personer i verden og lister over dem, som folk synes bedst om. Ét af dem er dokumenter, der har med den afdøde seksualforbryder og rigmand Jeffrey Epstein og hans tidligere kæreste og samarbejdspartner Ghislaine Maxwell at gøre.

En amerikansk domstol offentliggjorde natten til torsdag en række dokumenter, hvor der optræder 200 navne, som havde forbindelser til Epstein. Flere af navnene kendte vi på forhånd - Bill Clinton, Donald Trump og prins Andrew - men andre navne som popstjernen Michael Jackson og astrofysikeren Stephen Hawking nævnes også. Lad mig understrege med det samme: Bare fordi man bliver nævnt i dokumenterne, er det ikke ensbetydende med, at man har gjort noget ulovlig





