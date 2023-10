Jakob Ellemann-Jensen skal være far igen

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Anne Marie er gravid. Hun har termin til marts, og vi er meget glade. Det ser ud til at blive en lille dreng, fortæller han til Billed-Bladet.

- Anne Marie er gravid. Hun har termin til marts, og vi er meget glade. Det ser ud til at blive en lille dreng, fortæller han til Billed-Bladet.

