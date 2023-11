Jørns mor hørte et ordentlig brag i forhaven, men bilen forsvandt

En ældre dame på Egevej 2 i Løkken kunne søndag morgen konstatere, at hun i løbet af natten havde haft ubudne gæster.

I forhaven til huset var plankeværket kørt i stykker. og flere store marksten var skubbet et par meter.- Min mor hørte et ordentlig brag ved tre-tiden natten til søndag. Hun var ikke ude og kigge, men opdagede så ødelæggelserne søndag morgen. Der var en anden beboer på vejen, som var ude og lufte hunden, der også hørte braget, fortæller Jørn Bæk, der på Facebook har forsøgt at finde frem til bilisten.

- Det er da trist og heller ikke i orden, at man bare smutter på den måde. Man får jo den tanke, at det måske er en spritbilist, der bare skulle væk i en fart, siger Jørn Bæk. Han formoder, at bilisten formentlig har en bil, der har fået et ordentligt tryk efter sammenstødet med plankeværket og de store marksten. headtopics.com

Trods mange reaktioner har Jørn Bæk ikke fået nye oplysninger om bilisten. Der er efterladt en hjulkapsel fra bilmærket Ford, men derfor er det jo ikke sikkert, at bilen var en Ford. - Min mor er da også trist over, at vedkommende bare er stukket af. Jeg er håndværker og kan hjælpe hende med at udbedre skaderne, men for andre kunne det også have været en dyr omgang, siger Jørn Bæk.Vi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk.

