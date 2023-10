Ivanka Trump skal vidne mod sin far i sag om forretningssvindel | Nyheder

Dommeren, Arthur Engoron, har dermed afvist Ivanka Trumps anmodning om at slippe for at vidne mod sin far.

Den israelske militære talsmand, Daniel Hagari, har netop holdt et pressemøde, hvor han sagde, at de israelske landoperationer i Gaza udvides i aften. - Vi fortsætter med at angribe i Gaza og omgivelserne, og vi fortsætter med at opfordre folk i Gaza til at søge mod syd, hvor forholdene er bedre.Teleselskaberne Jawwal og Paltel skriver på Facebook, at mobiltelefonservice og internetforbindelsen i Gazastriben er blevet afbrudt på grund af kraftige bombardementer.Det meddeleler de palæstinensiske teleselskaber Jawwal og Palestine Telecommunications Company (Paltel) sent fredag på deres Facebook-sider.

I et opslag på X skriver organisationen, at der er stor påvirkning på Paltel, som er den sidste tilbageværende store udbyder af internettjenester i Gazastriben.Der er malet graffiti på gravsten, cyklister har fået kastet æg på sig, og husholdningsfilm er blev sat op mellem lygtepæle på tværs af en vej, så hverken bilister, fodgængere eller cyklister kunne komme forbi. headtopics.com

Fremover vil der hver dag på forskellige tidspunkter være opsøgende gadeplansmedarbejdere til at holde øje og tale med områdets unge. Lars Løkke Rasmussen er "helt og aldeles uenig i Erdogans karakteristik af Hamas", fortæller han til DR's korrespondent Steffen Kretz og tilføjer, at regeringen er "på Israels side".

