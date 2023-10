Ivanka Trump skal vidne mod familien

Donalds Trumps datter, Ivanka Trump, skal vidne mod sin far og to brødre i en retssag om svindel i New York.

Det har dommeren Arthur Engoron bestemt fredag, skriver flere internationale medier - herunder CNN og BBC. Arthur Engoron afviste dermed Ivanka Trumps advokaters anmodning om, at den tidligere præsidents datter ikke skal vidne sagen.

Samtidig besluttede han, at Ivanka Trump ikke skal afgive vidneudsagn før onsdag, så hun får mulighed for at appellere hans afgørelse.Den tidligere præsident anklages for at have brugt 'falske eller vildledende' værdiansættelser til at få en række økonomiske fordele - herunder lån, forsikring og skattefradrag. headtopics.com

