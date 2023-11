Interessen for at få detaljeret viden om vores søvn kan læses i det stigende udbud af såkaldte søvntrackere. To brugere fortæller, hvordan en ring og et armbånd har rykket ved deres liv

Oura er en af de mest populære søvntrackere – og består af en visuelt simpel ring og tilhørende app, hvor dataen kan aflæses. Privatfoto

Iværksætter efter 14 måneders brug af søvntracker: “Min indlæringsevne er blevet markant bedre”Iværksætter efter 14 måneders brug af søvntracker: “Min indlæringsevne er blevet markant bedre” Læs mere ⮕

Iværksætter efter 14 måneders brug af søvntracker: “Min indlæringsevne er blevet markant bedre”Iværksætter efter 14 måneders brug af søvntracker: “Min indlæringsevne er blevet markant bedre” Læs mere ⮕

Iværksætter efter 14 måneders brug af søvntracker: “Min indlæringsevne er blevet markant bedre”Iværksætter efter 14 måneders brug af søvntracker: “Min indlæringsevne er blevet markant bedre” Læs mere ⮕

Dansk stjerne efter sammenbrud: Min fejlLæs mere her Læs mere ⮕

Matilda er blevet gift med bror: 'Min mor rådede mig til det'Matilda valgte at følge hendes mors råd, da hun sagde, at hun skulle følge sit hjerte, da hun afslørede, at hun ville giftes med sin stedbror. Læs mere ⮕

Vermund beklager kaos i partiet: Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet migPernille Vermund er på ny formand for Nye Borgerlige. Denne gang 'uden slutdato'. Læs mere ⮕