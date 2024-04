It-problemer rammer statens medarbejdere efter påske

På første arbejdsdag efter påske har medarbejdere flere steder i staten kæmpet med it-problemer og svigtende netværksforbindelse hele dagen. Årsagen er netværksproblemer hos Statens It, og flere steder i staten har det ført til problemer med at tilgå mails og interne it-systemer. Der er endnu uklart, hvor mange af Statens Its kunder, der er ramt, men ifølge den centrale it-styrelse »har problemerne ramt bredt«. Statens It er også selv ramt af problemerne, oplyser presseafdelingen til Version2.

Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.. Du accepterer derudover følgende kontaktbetingelser: Teknologiens Mediehus må lejlighedsvis kontakte dig om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail. I e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forekomme markedsføring fra samarbejdspartner

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



ingdk / 🏆 6. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Slikelskeren Joacim hastet til sygehuset: Årsagen får det til at løbe koldt ned ad ryggenÅrsagen får det til at løbe koldt ned ad ryggen.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Jimmy købte støvsuger til 26.000 og ofrer nu madbudgettet - årsagen får tårerne til at trilleÅrsagen får tårerne til at trille.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Liste viser omfanget af mærkværdige tyverier begået af 44-årigLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Brand i fitnesscenter: El-installation er formentlig årsagenKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »

Fra toppen mod bunden: Her er årsagen til Hobro-nedturKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »

USA er splittet i to: To familier er enige om årsagen, men ikke løsningerneDR har besøgt to familier i hver deres politiske lejr. En ærkekonservativ og en ærkedemokratisk.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »