Israelsk specialenhed har én mission: Alle deltagere i massakre skal elimineres

Og det er en særlige enhed, som den israelske efterretningstjeneste skulle have sammensat med ét specifikt formål: 'at jagte og eliminere' alle, der var involveret i massakren 7. oktober.Cirka 1.400 israelere mistede livet, da medlemmer af den palæstinensiske terrororganisation Hamas tidligt lørdag morgen for snart tre uger siden gik fra Gaza og ind i Israel i et blodigt angreb.

»Hamas-medlemmer har to muligheder: Enten at blive dræbt eller overgive sig. Der findes ikke en tredje mulighed. Men 'Nili' skal altså sideløbende arbejde specifikt med at finde frem til alle og enhver, der var med til at gennemføre de i mange tilfælde bestialske drab.

Israelsk militær har over for nogle journalister fremvist en video med ucensurerede optagelser fra massakren –'Nili' er et akronym for den hebraiske frase 'Netzach Yisrael Lo Yeshaker', hvilket betyder 'Israels evighed lyver ikke'. headtopics.com

