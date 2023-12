Israelsk militær foretager omfattende razziaer på Vestbredden

Igen i nat er der meldinger om, at israelsk militær foretager omfattende razziaer på den besatte Vestbred. Det skriver blandt andet Times of Israel. Den israelske avis skriver, at der er intense kampe i byen Jenin, og at der kan høres høje eksplosioner og lyden af håndvåben. Det israelske forsvar har ikke kommenteret på nattens aktioner, og det er ikke muligt for DR at verificere oplysningerne.

Vestbredden, der er besat af Israel, kontrolleres af det palæstinensiske parti Fatah, og er ikke en del af krigen mellem Hamas og Israel. Men siden krigen i Gaza begyndte 7. oktober, har israelsk militær skruet op for de militære aktioner på Vestbredden





