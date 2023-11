Israelsk hær omringer Gaza By og forbereder sig på storangreb

Nu eksisterer der et Sydgaza og et Nordgaza, siger israelsk talsmand. Storangreb på Gaza By gøres klar. Røg og brande i Gaza By søndag aften under de vedvarende israelske angreb. Israels hær oplyser, at det næsten har omringet byen og at det vil ske inden for to dage. Herefter ventes kampe i byens gader.

EKSTRABLADET: Jess Thorup har ikke tabt i sine første tre Bundesliga-kampe med AugsburgJess Thorup har fået en fremragende start på sin tid i Augsburg, hvor han endnu ikke har prøvet at tabe. To danske spillere startede inde i opgøret. Hos Augsburg var Mads Pedersen igen foretrukket, mens Rasmus Carstensen startede for Köln. Efter en stærk omstilling blev et faldt indlæg kun halvklaret, og så kunne Linton Maina få hjemmepublikum til at bryde ud i jubel. Rober Gumny driblede på kanten, hvorfra han fandt Fredrik Jensen, som sendte et indlæg ind i skoen på Phillip Tietz. Inde i det lille felt scorede tyskeren et let mål og gjorde det dermed til 1-1. Köln var bedst efter pausen, men der blev ikke scoret yderligere, og dermed endte kampen uden vinder. Til gengæld kan Jess Thorup glæde sig over at have skrevet positiv historie i Augsburg. Han har således ikke tabt i sine første tre Bundesliga-kampe i spidsen for det tyske mandskab. De to første kampe endte med sejre.

DRNYHEDER: Israelsk militær åbner vej i fire timer til evakueringer mod syd | NyhederTalsmand for Israels militær Avichay Adraee skriver på det sociale medie X, at militæret vil tillade civile i Gaza By at evakuere mod syd mellem klokken 10 og 14 i dag.

DRNYHEDER: Israelsk minister suspenderet efter bemærkning om atomvåben | NyhederDen israelske kulturarvsminister, Amichai Eliyahu, er blevet suspenderet på ubestemt tid, efter han i et interview sagde, at 'det er en mulighed' at bruge atomvåben i Gazastriben.

DRNYHEDER: Rusland lider store tab ved østukrainsk by, men dét ser Putin stort påRusserne har sendt en særlig enhed i forreste linje i kampe nær Avdijivka.

DRNYHEDER: Viborg henter tre point med trænervikar på bænken: Se alle weekendens Superliga-mål herHer får du overblikket og højdepunkter fra weekendens kampe i 3F Superligaen.

