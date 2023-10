Israels high-tech forsvar kunne ikke hamle op med bulldozere og soldater til fods

Da Hamas indledte sit angreb tidligt om morgenen den 7. oktober, var der ingen alarmklokker, der vækkede israelerne.

- Det har jo fejlet i det her tilfælde, for jeg tror ikke, de havde regnet med at skulle opleve sådan et angreb. Der er stadig meget at lære i den her teknologi og i at tage beslutninger baseret på det.

- Det, der er så specielt ved Israel, er, at de, siden staten Israel blev oprettet, har haft et enormt fokus på at forsvare sig selv. Ved grænsen til Gaza bruges kamerasystemer og andre overvågningsformer til at holde øje med angreb. Men her udnyttede Hamas ifølge New York Times en svaghed ved at angribe de mobilmaster, Israel kommunikerer med. headtopics.com

En tidligere højtstående embedsmand ved Israels Nationale Sikkerhedsråd, Yoel Guzansky, har til New York Times udtrykt sin ærgelse over, at at forsvarssystemet ikke levede op til forventningerne: - Filmen er jo baseret på en bog skrevet af en amerikansk journalist, som har indsigt i efterretningsverdenen. De laver filmen baseret på præmissen om, at USA er teknologisk overlegen. De har droner, de har efterretningstjenester, der kan lytte med på alting. Så den her fiktive terrororganisation, som ligner al Qaeda til at forveksle, vælger simpelthen at gøre det modsatte, siger Morten Kromann.

- Min vurdering er, at Israel simpelthen har forholdt sig til en teknologisk underlegen fjende, siger han.Ifølge Morten Kromann kan kunstig intelligens bruges til meget – også som våben i krig. Men det kræver, at man kender til begrænsningerne ved brugen af AI, og at man ikke stoler blindt på teknologien. headtopics.com

Endelig blev Europas ledere enige om Israel og Gaza

