Israel vil tillade levering af mel til Gaza via havneby, siger USA. FN kalder det 'et spørgsmål om liv eller død'Det sker, efter afsløring af, at hun har kopieret afsnit fra andre kandidatafhandlinger i sin egen afhandling.- Fejlen er min, og jeg tager det fulde ansvar, siger Sandra Borch på et pressemøde her til aften. - Da jeg skrev min masteropgave for ti år siden, gjorde jeg en stor fejl. Jeg hentede tekst fra andre opgaver uden at opgive kilder.

Det er jeg meget ked af, siger hun ifølge NRK. Sandra Borch har som minister netop været ansvarlig for reglerne omkring eksamener, og hun siger, at hendes egen fejl ikke er forenelig med at kunne fortsætte som minister.Der er udbrudt brand i en stor, russisk naturgasterminal i havnebyen Ust-Luga, der ligger ved Østersøen kun cirka 50 kilometer fra grænsen til Estland.Områdets guvernør Aleksandr Drozdenko har på sin profil på det sociale medie Telegram lagt en video op, som viser et flammeha





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Israel vil tillade levering af mel til Gaza via havnebyEt møde, der har til formål at prøve at organisere de kræfter, der ønsker at partiet skal bestå, selvom partiets stifter, Pernille Vermund, har forladt partiet, og selvom folketingsgruppen er blevet opløst.- Lige nu befinder Nye Borgerlige sig i en slags kaos-fase, hvor det er fuldstændig uafklaret, hvad der kommer til at ske. Vermund gav store dele af partiet granatchok. - I aften vil blive afgørende for, om man går fra den her kaos-fase og ind i en regulær overlevelseskamp. Martin Henriksen, der er partiets spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, skulle oprindelig have holdt et oplæg om partiets EU-politik.- Han har ikke rigtig meldt sig som kandidat endnu. Jeg tror, han vil lodde stemningen på mødet, se hvor meget opbakning der er til, om partiet skal fortsætte, og om han eventuelt kunne blive den nye formand

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Israel godkender 187 lastbiler med nødhjælp til Gaza | Nyheder187 lastbiler med mad, vand, medicin og udstyr til at slå lejr er i dag blevet godkendt og klar til at komme ind i Gaza.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Antallet af dræbte journalister i Gaza og Israel fortsætter med at stigeIfølge Committee to Protect Journalists (CPJ) seneste opgørelser er nu 77 journalister blevet dræbt under krigen mellem Hamas og Israel. Størstedelen af de dræbte er palæstinensere. Således stiger dødstallene fortsat på trods de seneste meldinger om, at Israel vil begynde en mindre tilbagetrækning af landtropper og kampvogne. Siden d.

Kilde: journalistendk - 🏆 18. / 53 Læs mere »

Frankrig er 'alvorligt bekymret' over udsigten til en langstrakt krig i Gaza | NyhederFrankrig er 'alvorligt bekymret' over Israels melding om, at kampene i Gaza vil blive intensiveret og fortsætter i 'mange måneder endnu', som Israels hærchef har udtrykt det i går.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Krigen i Gaza får tysk politi til at sætte ekstra betjente på gaden nytårsaften | NyhederPolitiet i Berlin vil sende tusindvis af betjente på gaden nytårsaften.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

FN: 100.000 civile i Gaza er de seneste dage flygtet til Rafah | NyhederMindst 100.000 civile er de seneste dage flygtet til Rafah i Gaza af frygt for angreb, der hvor de ellers opholdt sig.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »