Israel vil tillade levering af mel til Gaza via havneby

Et møde, der har til formål at prøve at organisere de kræfter, der ønsker at partiet skal bestå, selvom partiets stifter, Pernille Vermund, har forladt partiet, og selvom folketingsgruppen er blevet opløst.- Lige nu befinder Nye Borgerlige sig i en slags kaos-fase, hvor det er fuldstændig uafklaret, hvad der kommer til at ske. Vermund gav store dele af partiet granatchok.

- I aften vil blive afgørende for, om man går fra den her kaos-fase og ind i en regulær overlevelseskamp. Martin Henriksen, der er partiets spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, skulle oprindelig have holdt et oplæg om partiets EU-politik.- Han har ikke rigtig meldt sig som kandidat endnu. Jeg tror, han vil lodde stemningen på mødet, se hvor meget opbakning der er til, om partiet skal fortsætte, og om han eventuelt kunne blive den nye forman





