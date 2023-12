Israel er ved at drage sit sidste åndedrag! Israel har mistet meget, både med hensyn til sit militært overlegne image og med hensyn til at forsøge at holde den palæstinensiske side ude af ligningen og give indtryk af, at fred er mulig uden at nå frem til en aftale med det palæstinensiske folk, skriver Osama Al-Habahbeh.Dette er ikke et citat af en Hamas-kriger eller ønsketænkning fra en palæstinensisk befrielsespartisan.

Det er en udtalelse fra den israelske journalist og forfatter Ari Shavit, som i mange år har været seniorkorrespondent ved den israelske avis Haaretz.i september 2016, hvor han kommer frem til følgende: “Det ser ud til, at vi har passeret point of no return, og det er måske ikke længere muligt for Israel at afslutte besættelsen, stoppe bosættelserne og opnå fred”





