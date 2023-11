Israel dræber bedstemor og tre børnebørn i angreb på bil i Libanon

Libanon siger, at Israel ved angreb på bil i det sydlige Libanon dræbte en bedstemor og tre børnebørn. Et tv-billede viser et redningshold ved en smadret og udbrændt bil i det sydlige Libanon søndag. Ifølge Libanons regering blev en bedstemor og hendes tre børnebørn dræbt ved angrebet. Israel siger, det jagede terrorister, men vil nu undersøge sagen nærmere.

:

EKSTRABLADET: Israel: Enklave er nu delt i et Sydgaza og et NordgazaLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »

ARBEJDEREN: Konflikten i Israel/Palæstina har udviklet sig til en informationskrigKonflikten i Israel/Palæstina har udviklet sig til en informationskrig herhjemme, hvor modstandere af Israels udrensningskrig får skudt i skoene, at de støtter terrorisme. Også Arbejderens troværdighed er under angreb.

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

ARBEJDEREN: USA's udenrigsminister Antony Blinken mødes med Netanyahu i IsraelUSA's udenrigsminister Antony Blinken mødes med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i Israel for at diskutere udviklingen af Israels militære operation i Gaza og dens potentielle internationale dimensioner.

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

ARBEJDEREN: EU-ansatte kritiserer Unionens "ubetingede støtte" til Israel i krigen mod GazaI et brev til Ursula von der Leyen, formand for EU-Kommissionen, udtrykker en gruppe af ansatte ved EU “bekymring” over Unionens “ubetingede støtte” til Israel i den igangværende krig mod Palæstina.

Kilde: Arbejderen | Læs mere »

DRNYHEDER: Israel beskyldes for krigsforbrydelser. Men hvad kræver det egentlig? Forstå krigens reglerAt gå bevidst og målrettet efter at dræbe civile, som Hamas gjorde det mod Israel, er en krigsforbrydelse, forklarer ekspert.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

BTDK: Ditte Okman: Jeg håber snart, nogen gider høre efter!»Jeg er så nedslået - men også noget chokeret - over at læse, hvad folk i Danmark går og tror om Israel-Palæstina-konflikten.«

Kilde: btdk | Læs mere »