Israel beskylder Hamas for at føre krig fra hospital

Israel anklager Hamas for at føre krig fra et hospital i Gazastriben. Beskyldningerne afvises af palæstinensere.

- Hamas har indrettet kommando- og kontrolcentre samt skjulesteder for deres terrorister og deres ledere, siger den israelske hær talsmand, Daniel Hagari. På en pressekonference viste Hagari fotos, tegninger og lydoptagelser, som angiveligt skulle underbygge anklager om, at Hamas især bruger Shifa-sygehuset i Gaza.Israel har både i denne uge og tidligere fået kritik for at angribe skoler og sygehuse i Gazastriben.

En talsmand for Hamas-bevægelsens politiske ledelse, Ezzat El-Reshiq, siger, at de israelske anklager ikke er sande.Annonce:

