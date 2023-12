Islamistiske grupper i Danmark diskuterer produktion af bomber

»Må Allah knække ryggen på hende,« skriver en person om statsminister Mette Frederiksen, som har fået det arabiske navn for en gris. Danskere bliver kaldt for svinespiserne, og det danske militær for terrorister. Andre diskuterer, hvordan en kemi- eller fysikuddannelse i Danmark kan være brugbart for at lære at producere bomber. Det viser en gennemgang af danske islamistiske grupper, som B.T. er blevet medlem af.

Indholdet i disse grupper på den krypterede tjeneste Telegram bekymrer terrorforsker Tore Hamming, som i årevis har fulgt de ekstremistiske miljøer i Danmark. Han ser, at der er sket et markant skifte i grupperne.I en af grupperne diskuterer flere personer uddannelser, som giver nyttig viden til eksempelvis at producere bomber.Det er ikke længere kun støtte til Hamas og videoer fra 7. oktober og krigen i Gaza, som bliver diskuteret.»Det er voldsomt, hvad der bliver lagt op.« B.T





