Ishockeyspiller død efter forfærdeligt sammenstød: Fik halsen skåret op

Det var seks minutter inde i anden periode, at et voldsom kollision med en modspiller medførte, at han blev ramt på halsen af en metalklinge fra modstanderens ene skøjte.

Han rejste sig hurtigt efter hændelsen, men blødte kraftigt fra halsregionen. Efter at have modtaget hjælp på banen, blev han hastet til hospitalet, men desværre stod hans liv ikke til at redde, fortæller Nottingham Panthers i en udtalelse.

"Adam, vores nummer 47, var ikke kun fantastisk ishockeyspiller, men også en god holdkammerat og en utrolig person med hele livet foran sig. Klubben vil savne ham og glemmer ham aldrig"Også Elite League har kommenteret den tragiske hændelse, hvoraf det blandt andet fremgår, at alle dagens kampe vil blive udsat, skriver Ritzau. headtopics.com

"Elite Ice Hockey League er knust over at skulle bekræfte, at Nottingham Panthers forward Adam Johnson på tragisk vis er død efter et uheld i lørdagens kamp mod Sheffield Steelers og Nottingham Panthers."

"I lyset af denne forfærdelige nyhed har Elite League udsat alle kampe, der skulle spilles søndag," skriver ishockeyligaen i et statement, som Sheffield Steelers har delt. Slutteligt har Johnsons mor, Kari, udtalt, at hun med sin søns død har mistet et stykke af sit hjerte. headtopics.com

I sæsonerne 2018/19 og 2019/20 var Adam Johnson en del af truppen hos NHL-holdet Pittsburgh Penguins.

