iPhones vil sende og modtage krypterede beskeder over RCS-standarden

Efter ti års modstand, vil iPhones fra næste år sende og modtage krypterede beskeder over RCS-standarden, som Android-brugere har brugt i årevis. Det bliver dødsstødet til SMS’en. Siden december 1992 har danskerne sendt milliarder af små tekstbeskeder over Short Message Service(SMS)-protokolen. Men antallet af SMS'er vil falde dramatisk, når Apple fra næste år åbner for, at iPhones med styresystemet iOS, kan kommunikere med Android-telefoner over RCS-standarden.

»Vi tror på, at RCS Universal Profile vil give et bedre sammenspilsoplevelse i forhold til sms og mms. Det vil virke sammen med iMessage, som vil fortsætte med at være den bedste og mest sikre beskedoplevelse for Apple-brugere,« lyder det nu fra Apple. Rich Communication Services (RCS) er en opdateret udgave af SMS, og som indeholder mange af de funktioner, vi kender fra de mange OverTheTop-beskedtjenester (OTT), eksempelvis Facebook Messenger, Whatsapp, Signal, Telegram, og ikke mindst Apples iMessage





