Inspireret af menneskehjernen: AI kræver nye former for chips

Kunstig intelligens er en enorm energisluger. Den hollandske forsker Alex de Vries har for nylig i en kommentar i det videnskabelige tidsskrift Joule opgjort, at verdens samlede elektricitetsforbrug ved brug af kunstig intelligens i 2027 kan nå op på 134 terawatttimer om året – nogenlunde svarende til Hollands samlede elektricitetsforbrug i dag.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.

