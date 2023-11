Insidere solgte ud af danske aktier før kursfald

I tre store danske aktier solgte insidere ud lige før dybe kursfald – husk det som et klart advarselstegn. Ørsted-aktien er klappet sammen. GN Store Nord har over de seneste to år udviklet sig til en rædselsinvestering. Ambu har efterhånden været på en årelang børsderoute. Alle tre aktier er faldet over 75 pct. fra toppen. Det er den slags nedture, der kan ødelægge totalafkastet for selv de bedste investorer, hvis man tager turen med ned. Ja.

Og det er noget, der i investorkredse kan beskrives som et rødt flag. Og de blev hejst, inden de tre aktiers børsværdier begyndte at falde fra hinanden. Nyhedsbrevet, der lander hos dig hver lørdag direkte fra Børsens investorredaktion. I alle tre aktier solgte personer fra selskabets absolutte inderkreds ud af aktierne for store millionbeløb stort set på toppen. Fælles for dem var, at de havde været med på opturen, men hver især må have haft deres bevæggrunde for, at det nu var tid til at stå af. Henrik Poulsen stoppede som adm. direktør i Ørsted ved udgangen af 2020. Da havde han aktier for en værdi på lidt over 200 mio. kr. Da han få måneder efter indtrådte i bestyrelsen, viste aktieindberetninger til gengæld, at han havde solgt langt de fleste i den mellemliggende periode. Det har Inside Business beskrevet her: Dengang ved årskiftet 2020/21 kostede en Ørsted-aktie over 1200 kr. I dag er prisen 284 kr. efter stigende renter, og omkostninger har sendt selskabet i finansielt uføre

