Ingen ulykker! - Lidt nervøs er man altid

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.MEXICO (Ekstra Bladet): Fredagens første træning bliver spækket med uvante navne, når fem af holdene overlader en af deres biler til en ung kører.

- Lidt nervøs er man altid. Men forhåbentlig beviser han, at den største fejl, han kan begå, er at overkøre. Som jeg forklarede ham, bliver du altid dømt for dine fejl og ikke, hvad du gør godt. Gør du alt rigtigt, husker ingen det.- Men hvis du crasher biler i din allerførste træning, vil det være på dit cv resten af livet. Hvis du altså når ind i F1 på trods af det. headtopics.com

De tre træninger før Mexicos Citys Grand Prix er kærkomne for Haas, der forsøger at blive klogere på deres nye bil.- Han kan ikke rigtig give input på 'pakken'. Han kan samle data, når han kører, men hvis vi eksempelvis tale ridehøjder, kan han jo ikke sige, om noget er bedre eller værre. Han har aldrig kørt i en tidssvarende F1-bil.

Til daglig kører Bearman også i Ferraris simulator, og italienerne gav ham en test i en to år gammel bil som forberedelse.- Som Günther sagde, er der ingen positiver. Man kan ikke vinde noget på en fredag. Det er en obligatorisk session, og jeg skal bare bringe bilen tilbage i et helt stykke, siger han.Oliver Bearmans egen målsætning var først og fremmest at nyde sessionen, og indtil videre følte han sig meget velkommen. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

EkstraBladet »

Stjerne afslører lønnen: Så lidt tjener hunLæs mere her Læs mere ⮕

'Såd´n lidt anti-guitarhelt': Fodpedaler klipper spidser af guitarens signalerEn kloning af to pedaler fra afdød guitarhelt blev en succes, og nu køber guitarister fra hele verden pedaler af dansk bioanalytiker. Læs mere ⮕

Særskat på ekstreme energiprofitter skrottetLæs mere her Læs mere ⮕

Fire anholdt for bedrageriLæs mere her Læs mere ⮕

Stjernes hund amok på fly: Nu sagsøges hanLæs mere her Læs mere ⮕

Jubler over salg af guldkalv: Udlandet er helt vildeLæs mere her Læs mere ⮕