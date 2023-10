Ingen forlader 'Vild med dans' i aften - men vent til du hører hvorfor aftenens program er mindst lige så vigtig

Lidl-medarbejder havde 69 sygedage på 16 måneder og blev fyret: Nu får han 140.000 kroner i erstatning

Efterhånden, som der er færre og færre par tilbage i jubilæumsudgaven af TV2-showet Vild med dans, skulle man tro, at det ville blive nemmere at udpege, hvem der er favoritter til at vinde, og hvem der er topkandidater til at blive stemt ud. Men noget tyder på, at det bare bliver sværere og sværere.

Farhad blev onsdag genforenet med familien - men denne helt særlige detalje har siden stjålet overskrifterne Danske Spils oddssætter og Vild med dans-ekspert, Mathias Reimer Larsen, lægger heller ikke skjul på, at de er noget til et punkt, hvor det næsten vil være lettere blot at slå med terningerne for at se, hvem de peger på: headtopics.com

"Vi er snart nået det punkt, hvor det næsten vil være lettere blot at slå med terningerne for at se, hvem de peger på. For Vild med Dans i år er det vilde vesten!” siger Danske Spils oddssætter og Vild med dans-ekspert, Mathias Reimer Larsen."Fredrik Trudslev måtte i omdans i sidste uge, og vi vurderer, at det begynder at se svært ud for den ka-rismatiske unge fyr.

”Dommerne er i år slet ikke til at regne med, der er ingen rød tråd. Den ene uge får det ene par laveste karakterer, men ugen efter får det samme par de højeste karakterer. Det sender os på glatis, og gør det ekstremt vanskeligt at forudsige. headtopics.com

En ting er der dog enighed om: I aften er officielt en jubilæumsudsendelse, og så skal ingen dansepar sige farvel.

