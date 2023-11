Ingen behov for flere ungdomsboliger i Aalborg

Der er ikke behov for flere ungdomsboliger i Aalborg. Det mener kommunens største boligorganisation, Himmerland Boligforening, som opfordrer alle til at stoppe opførelsen af nye ungdomsboliger. Ifølge boligforeningen er der allerede tilstrækkeligt med ungdomsboliger i byen, og det er vigtigere at fokusere på andre boligbehov, såsom familieboliger og ældreboliger. Himmerland Boligforening påpeger desuden, at der er mange tomme ungdomsboliger i øjeblikket, som kunne blive udnyttet bedre.

Organisationen foreslår derfor, at der i stedet investeres i renovering og modernisering af eksisterende ungdomsboliger

:

NORDJYSKEDK: Milliardinvestering i elnettet for at sikre fremtidens transport af strømEn kraftig udvidelse af elnettet er på vej nord for Aalborg

Kilde: nordjyskedk | Læs mere »

NORDJYSKEDK: Vin i baljer og sovse-orgasme: Røverkøb midt i AalborgAalborg-bistro leverede et stort lyspunkt i efterårsmørket

Kilde: nordjyskedk | Læs mere »

TV2NORD: Space Inventor skal huse satellitproduktion i AalborgSpace Inventor, en af verdens førende satellitproducenter, offentliggør planer om at huse satellitproduktion i Aalborg fra 2024.

Kilde: TV2Nord | Læs mere »

TV2NORD: Nordjysk virksomhed udvider satellitproduktion i AalborgSpace Inventor, en nordjysk virksomhed, har offentliggjort planer om at udvide sin satellitproduktion i Aalborg fra 1. marts 2024. Virksomheden har opnået en national og international position som en af verdens førende satellitproducenter.

Kilde: TV2Nord | Læs mere »

BORSENDK: Elektroniknørden Karl Kaas og Space Inventor rykker til ny fabrik i AalborgKarl Kaas, direktør og stifter af Space Inventor i Aalborg, har sikret sin virksomhed en førende position som producent af små satellitter. Nu skal der en ny fabrik til.

Kilde: borsendk | Læs mere »

DRNYHEDER: Mindre nitrat i drikkevandet kan redde liv og spare samfundet for milliarder: Aalborg har landets højeste niveauerVandet i hanerne hos borgerne i Aalborg indeholder store mængder nitrat

Kilde: DRNyheder | Læs mere »