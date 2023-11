Indrømmer: Skulle have taget en pause

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.I foråret brændte han grusbanerne af med finaler i Monaco og Rom samt en kvartfinale i Roland Garros, inden han overraskede stort i Wimbledon, hvor det også blev til en kvartfinale på det drilske græsunderlag.

Men den kunne formentlig være undgået, fortæller hans mor og manager, Aneke Rune, i et interview med Ekstra Bladet i Paris. - I virkeligheden havde han måske bare brug for at trække stikket efter de store resultater. Lige at tage en timeout, før han kom i arbejdstøjet igen, siger hun. Udefra set er det voldsomt at se, hvor dybt et hul Holger Rune er faldet ned i i løbet af de seneste par måneder.Inden ATP 500-turneringen i Basel i sidste uge havde han kun vundet en enkelt tenniskamp, siden kvartfinalen i Wimbledon.

Et større formdyk er efterhånden en fast del af Holger Runes årscyklus. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau ScanpixMen for Aneke, der har været med på hele sin søns rejse, kommer krisen ikke som den store overraskelse.

- Vi har set det samme i sidste sæson, i forrige sæson og i sæsonen før det. Nu ligger vi bare på en højere hylde, så alle andre også følger med i det.De seneste måneder har budt på adskillige nederlag til lavere rangerede modstandere.

