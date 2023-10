Indien 'dybt chokeret': Qatar har dømt 8 indere til døden for spionanklager

People look at the Doha skyline from the old city port on September 22, 2023. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)Qatar har nemlig dømt otte indiske statsborgere til døden, oplyste Indiens regering, efter en tilbageholdelse i Doha sidste år på grund af anklager for spionage.I en erklæring torsdag oplyste Indiens udenrigsministerium, at de var »dybt chokerede« over dommen, og ville tage sagen op med Qatars myndigheder.

»Vi er i kontakt med familiemedlemmerne og det juridiske team, og vi undersøger alle juridiske muligheder,« lød det i erklæringen.Generalmajor Satbir Singh, formand for den indiske eks-tjenestemandsbevægelse, har i forbindelse med sagen udtalt, at mændenes familier er »fortvivlede.«

»Disse mænd var i landet for at træne Qatars flådepersonale, og nu får de skylden for spionage,« sagde han.Af de otte er syv af dem befalingsmænd, og en er sømand, tilføjede han. »De er alle aldrende mænd og har forskellige helbredsproblemer, som kræver opmærksomhed. Familierne er fortvivlede over nyhederne,« sagde Singh. headtopics.com

