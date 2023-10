Inden længe bryder kronprins Frederik og Mary stor tradition: Nu taler Kongehuset ud

Dyrehaven i Klampenborg er ved at gøre sig klar til den årlige folkefest, Hubertusjagten, der er en skattet tradition i Danmark.Mens tidligere år har budt på kongelige tilskuere fra kronprinsfamilien, er der i år en usædvanlig gæst i skikkelse af Prinsesse Benedikte.

Det kongelige hoff har netop meddelt, at Prinsesse Benedikte vil være til stede ved Hubertusjagten, der finder sted søndag den 5. november. Det er et hjerteligt velkommen til prinsessen, der elsker heste og ridesport, og derfor er en meget værdig repræsentant for kongehuset ved dette års begivenhed.

Traditionelt har Hubertusjagten tiltrukket medlemmer af kronprinsfamilien, men i år ser det ud til, at Prinsesse Benedikte vil stå som den fornemme kongelige deltager. Årsagen til udskiftningen på den royale gæsteliste skyldes, at Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary dagen forinden vil være at finde i Esbjerg, hvor de om aftenen skal være de bærende roller i Kronprinsparrets Priser-showet. headtopics.com

Det er dog ikke Prinsesse Benediktes første bekendtskab med denne særlige jagt, da hun gennem årene har deltaget ved flere lejligheder og vist stor interesse for begivenheden. Så søndag den 5. november kan alle se frem til en skøn dag i Dyrehaven i selskab med Prinsesse Benedikte og det spændende jagtløb, der har begejstret danskerne i generationer.

Historien om 'Askepot' fra prins Christians fest vil ingen ende tage: Nu har hun takket nej til vanvittigt tilbud Kronprins Frederik genkendte mystisk gæst med det samme til prins Christians fest - se så hvad der skerIngen forlader 'Vild med dans' i aften - men vent til du hører hvorfor aftenens program er mindst lige så vigtig headtopics.com

Læs mere:

DagensDk »

Inden længe sker det: Banebrydende ændringer i 'Vild med dans'Det er store ændringer, der har set dagens lys for det evigt populære underholdningsprogram. Læs mere ⮕

Oliver Bjorkstrand scorer mod Frederik Andersen i NHLOliver Bjorkstrand spillede en solid første periode med mål og assist i en NHL-kamp mod Frederik Andersen. Læs mere ⮕

Inden familieforøgelse: Dansk stjerne flytter hjemLæs mere her Læs mere ⮕

Lasse Norman flytter til Danmark inden familieforøgelseHele banelandsholdet blev onsdag fejret på Københavns Rådhus for den VM-guldmedalje, holdet hentede i august. Læs mere ⮕

FCN-chef advarer mod godt kollektiv inden europæisk udekampPå papiret er FC Nordsjælland favorit, når det danske hold torsdag aften møder Spartak Trnava i Slovakiet. Læs mere ⮕

Advarer inden børn og forældre halloween: Kontrol viser farlige stoffer i flere kostumer297 kostumer er blevet sat under lup – og resultaterne vækker bekymring. Læs mere ⮕