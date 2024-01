IMF CEO'su: Yapay zeka, işsizlik ve eşitsizlik riskini artırabilir

Bulgaristanlı Kristalina Georgieva, 2019'dan beri 190 üye ülkesi için büyüme ve refah sağlamayı amaçlayan Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) CEO'su olarak görev yapmaktadır. »Ülkelerin kapsamlı sosyal güvenlik ağları kurması ve savunmasız çalışanlara yeniden eğitim programları sunması hayati önem taşımaktadır,« diyor IMF CEO'su Kristalina Georgieva.

Yapay zeka, tüm işlerin yaklaşık %40'ını etkileyecek ve ayrıca yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki eşitsizliği, yüksek gelirli ve genç çalışanlar ile düşük gelirli ve yaşlı çalışanlar arasındaki eşitsizliği artıracaktır. »Bu ülkelerin birçoğu, yapay zekanın faydalarını kullanmak için altyapıya veya nitelikli iş gücüne sahip değildir, bu da zamanla teknolojinin ülkeler arasındaki eşitsizliği kötüleştirebileceği riskini artırır,« diyor IMF CEO'su Kristalina Georgieva analizinde





version2dk » / 🏆 12. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Berlin'deki Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anma gösterisi Filistin halkına dayanışma odaklıydıBerlin'deki Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in öldürüldüğü gösteri bu yıl Filistin halkına dayanışma odaklıydı. Polis, gösterinin bir bölümüne saldırdı.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Store batterier skal være rygraden i australiens VE-elnetDen australske elproduktion skal gå fra kulkraft til vind og sol og variationen skal udglattes med store batterier. En ny politisk aftale skal sikre, at 82 procent af den australske el er grøn i 2030.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Aktindsigt: Regeringen frasorterede hver tredje areal til energipark på grund af udsigt til for lidt VERegeringen har afvist et stort antal foreslåede arealer med det argument, at de vil producere for lidt grøn strøm. Men det argument holder ikke, vurderer energiprofessor.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Milliardinvestor vil lave storskala PtX: »Billig grøn strøm er et urimeligt krav«Mangel på billig el fra VE er den væsentligste barriere for succes med elektrolyse i stor skala. Investor har imidlertid et bud.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Tusindvis af sårbare studerende bliver hårdt ramt af beskæring af SU'enDanske Handicaporganisationer og flere partier kritiserer regeringens aftale om beskæring af SU'en, da det vil påvirke studerende med funktionsnedsættelse negativt. Aftalen betyder farvel til det sjette SU-år for studerende med SPS-støtte, hvilket vil påvirke hørehæmmede, ordblinde og personer med ADHD.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »