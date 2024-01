Imecs renrum sikrer produktion af avancerede mikrochips

Imecs renrum kan håndtere de allerstørste silicium-wafers, der har en diameter på 300 mm. Det er nok til at producere omkring 600 af de mest avancerede mikrochip. Illustration: Imec.Det er umuligt at få øje på selv det mindste støvfnug eller menneskehår. Vi befinder os i et af verdens mest avancerede renrum, der breder sig over 7.200 kvadratmeter hos forsknings- og udviklingscentret Inter­university Microelectronics Centre (Imec).

Her sikrer den kraftige ventilation og de hvide dragter, alle er iført, at intet uvedkommende lander på de store skiver af silicium – wafers – på deres vej mellem de kostbare maskiner, der omdanner dem til lynhurtige mikrochips.I dag har de kraftigste mikrochips i bærbare computere hver 114 milliarder transistorer, som efterhånden nærmer sig atomar størrelse. Vi har brug for et bredt økosystem for at få nye ideer til arkitektur og systemer. Derfor forsøger vi at demokratisere teknologien, og her kan Europa spille en central roll





