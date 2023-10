Ikonisk Nationalbank renoveres: 13.000 blyantstegninger holder styr på detaljerne

Teknisk assistent Tina Rasmussen og projektkoordinator Pernille Thomsen viser os et par af de omkring 13.000 tegninger, der er sirligt organiseret i arkivskabe og i dag også er digitaliseret. Illustration: Mie Stage.De knap 500 medarbejdere er sendt på midlertidigt ophold andetsteds i byen, og kun en lille håndfuld sidder tilbage for at styre den omfattende renovering, den fredede bygning skal igennem over de kommende seks år.

Bankboksen i kælderen er tømt, men sniger man sig forbi den ad de smalle gange, når man frem til en anden guldgrube: Arkivskabene med de op mod 13.000 blyantstegninger, der dokumenterer alt fra tagplader og skabslåger til dørhåndtag og blomster i haven.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din ING/Profil.Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

ingdk »

Ikonisk hotel skal have nye ejere – flere har allerede vist interesseKlik og læs mere Læs mere ⮕

Hverken skader, mediestorm eller dødsfald kan holde Nadim væk fra landsholdetNadia Nadim er tilbage på landsholdet efter en tumultarisk tid med en korsbåndsskade, ambassadørskab ved VM i Qatar og hendes mors pludselig dødsfald. Læs mere ⮕

Hele verden holder vejret for grusomt øjeblik: Her er de tegn, du skal holde øje medHele verden holder vejret for grusomt øjeblik: Her er de tegn, du skal holde øje med Læs mere ⮕

Kan Troels Lund Poulsen finde en vej ud af krisen? Her er tre ting, du skal holde øje medANALYSE: Han ville ikke være formand, men den stærke bagmand i kulissen. Nu skal Troels Lund Poulsen sikre ro i Venstre som ny frontfigur. Læs mere ⮕

Sarah Grünewald har mistet stemmen lige før jubilæumsshowet af 'Vild med dans': 'Jeg prøver at holde kæft'Sarah Grünewald har mistet stemmen lige før jubilæumsshowet af 'Vild med dans': 'Jeg prøver at holde kæft' Læs mere ⮕

Svensk universitet og private virksomheder går sammen om udvikling af ny fusionsreaktorDet er et helt nyt koncept for fusionsenergi for at løse problemet med at holde plasma stabilt. Læs mere ⮕