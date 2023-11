Ikke råd til varme: Får kun folkepension

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

- I efteråret 2020 flyttede jeg ind i en lejlighed på 54 kvadratmeter hos Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB).

- Jeg bor i en fløj med 3 lejemål - de to er udlejet, og vi har begge store problemer når kulden sætter ind.- Jeg har når det var koldest, måtte tage overtøj på. Sådan indleder Otto A. et brev til nationen! om de 1600 kr han betale i aconto-varme hver måned for sin 54 kvadratmeter store bolig – og de cirka 1300 kroner han i snit betaler ekstra for varme i efterbetaling hver måned.Otto har forsøgt at få boligselskabet VAB til at gribe ind, da hans økonomi ikke kan klar de store varmeudgifter. Men der sker intet. Nu håber han, at det her brev kan få VAB til at vågne op. headtopics.com

