Ikke flere direkte fly til storby - SAS lukker rute

Det blev slået stort op, da SAS i april måned kunne præsenterer en ny, direkte rute fra Aalborg til New York.Det gælder også den direkte rute fra Göteborg til New York.

Ifølge mediet vil rejsende, der allerede har en booking, modtage en ombooking. For dem, der skulle flyve fra Aalborg, vil man i stedet skulle rejse via København, og via. Stockholm for dem, der skulle være fløjet fra Göteborg.

