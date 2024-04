computere, hvilket var alt det der ikke landede i den tredje kategori: Microcomputere og »ingen var endnu blevet fyret for at købe IBM.« Det forandrede sig dig relativt hurtigt, allerede få år senere arbejdede jeg i en virksomhed hvor tre IT-chefer på rad blev fyret for at købe IBM frem for UNIX." at have artikler hvor folk seriøst talte om at mainframens dage var talte"hvis ikke IBM's teknologier begyndte at følge med tiden" osv.

(Jeg er sikker på, at hvis jeg gider lede længe nok, kan jeg finde seriøse hundrede år gamle artikler skrive det samme om damplokomotiverne med henvisning til otto-motoren, for det var næsten præcis samme paradigmeskifte der udspillede sig dengang.) Siden dengang fik IBM faktisk ikke nogen nye mainframe kunder og de mistede stort alle de gamle til mergers,"facility management" og UNIX. (Sic Transit osv.) Den sidste mainframe der kørte i den danske statsadministration, er nu en del af datamuseum.dk's samlin

Den 7 april er det 60 år siden IBM lancerede "S/360" familien af computere, det markerer vi naturligvis i datamuseum.dk. Dengang jeg startede var der tre slags computere: Rigtige computere, dvs. IBM mainframes.

Tanker om xv-angrebet og distributionskædenDet er altid en god ide at "sove på det" men der går lige et par timer inden jeg får den mulighed, så her er mine tanker her og nu. For det første, xv-angrebet gik igennem alle de filtre der burde have fanget det. Den eneste grund til at vi opdagede det, var at en eller anden, ligesom Cliff Stoll, undrede sig over nogle ligegyldige decimaler som alle andre bare ignorerede. Helhedsorienteret Storage Platform Engineer med fokus på automatisering. For 15 år siden skrev han et stykke software som idag bruges til at komprimere stort set alle binære software pakker i hele FOSS systemets distributionskæde, den distributionskæde som alle fra NSA, IBM og Statens IT til min fætter drager fordel af når de opdaterer deres computeres software

