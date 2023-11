I livsfare efter voldtægtsforsøg: 21-årig anholdt

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Han er nu sigtet for at forsøge at voldtage en 37-årig kvinde i hendes lejlighed.er der tale om et voldtægtsforsøg af særlig brutal og farlig karakter.

Mediet skriver, at det på et tidspunkt lykkedes kvinden at flygte fra lejligheden, hvorefter hun tilkaldte hjælp gennem en ven, der kunne kontakte politiet. Videre lyder det, at kvinden ikke længere er i livsfare, og at politiet ikke ønsker at kommentere sagen yderligere, så længe der endnu ikke er flere oplysninger i sagen. headtopics.com

Tonalis betting-karantæne er officielt trådt i kraftLæs mere her Læs mere ⮕

Bekymrende: Supervulkan ulmerLæs mere her Læs mere ⮕

Se de uhyggeligt flotte billeder: Lille by sætter alt ind på HalloweenKlik og læs mere Læs mere ⮕

250.000 legoklodser - Salling åbner for kæmpe udstillingKlik og læs mere Læs mere ⮕

Er hun den danske Kardashian?Læs mere her Læs mere ⮕

Medier: Dansker er død i trafikulykke i MaltaLæs mere her Læs mere ⮕