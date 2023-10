I kæmpe kovending: 'Dommerne er ikke til at regne med'

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

- Vi er snart nået det punkt, hvor det næsten vil være lettere blot at slå med terningerne for at se, hvem de (dommere og seere, red.) peger på. For 'Vild med dans' i år er det vilde vesten!, siger Danske Spils oddssætter og 'Vild med dans'-ekspert, Mathias Reimer Larsen. headtopics.com

Det er ikke til at forudse endsige forudsige, hvem der ryger ud af 'Vild med dans' om fredagen. Denne fredag ryger ingen ud, men pointene tages med til fredagen efter. Foto: Rasmus Flindt PedersenSom eksempel fremhæver han Fredrik Trudslev, der tilsyneladende deler vandene.- Fredrik Trudslev måtte i omdans i sidste uge, og vi vurderer, at det begynder at se svært ud for den karismatiske unge fyr.

, stædigt holdt fast i Trudslev - senest også selv om han ugen inden havde fået meget lave karakterer. - Trods de lave karakterer så tror vi dog stadig på ham, og han er stadig en af vores favoritter til en finaleplads, lød det således i sidste uge.Det er dog ikke kun spillerne, der er uenige: Dommerne er tilsyneladende også uenige - med sig selv. headtopics.com

