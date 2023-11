Hylder dansker: Han er en snigmorder

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Ja, Michael Mørkøv er blevet både kendt og anerkendt i cykelverdenen for sin fantastiske evne til at sætte en sprinter perfekt op før målstregen, og det er netop det, som Astana og Mark Cavendish håber, at han kommer til at fortsætte med i den nye sæson.

Ja, Michael Mørkøv er blevet både kendt og anerkendt i cykelverdenen for sin fantastiske evne til at sætte en sprinter perfekt op før målstregen, og det er netop det, som Astana og Mark Cavendish håber, at han kommer til at fortsætte med i den nye sæson. headtopics.com

Cavendish og Mørkøv er nemlig blevet genforenet på det kasakhiske storhold, og spørger man legenden Lance Armstrong, så kan Mørkøvs tilstedesværelse være altafgørende for, om Cavendish kan få succes på ny.

- Han har fået sin gamle træner med fra Quick-Step og så også Mørkøv. Så han har redskaberne, og den opbakning, som han har brug for.- Mørkøv er en snigmorder. Selv hvis han er en skygge af sig selv, i forhold til hvad han tidligere har været, så kan han (Mørkøv red. headtopics.com

- Deres bånd (Mørkøv og Cavendish, red.) er virkelig specielt, og glem ikke, at vi også har Cees Bol og Berellini, som spillede en vigtig rolle i leadout-toget, der førte Cavendish til fire etapesejre i 2021.

