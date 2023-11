Hvorfor spjætter vi, når vi bliver forskrækkede?

»Et spjæt er jo en temmelig stærk reaktion, og det er måske derfor, læseren er blevet nysgerrig,« siger Ole Kjærulff. »Det er en refleks med det formål at beskytte sig. Når man spjætter af forskrækkelse, løfter man skuldrene og bøjer hovedet tilbage, så man lukker sig en smule om sig selv,« forklarer han.

Nervesystemet bruger en række reflekser til at beskytte organismen. Spjættet er sådan en refleks, som er rettet mod en trussel, der kommer bagfra. Vi har et godt overblik over trusler, der kommer forfra, og vi har mulighed for slå fra os, men bagfra er mennesket mere sårbart.Der findes ikke noget enkelt svar på, hvorfor vi reagerer sådan, men der findes to teorier, der kan forklare, hvorfor vi spjætter.»Rovdyr er kendt for at gå efter nakken.

Hvad enten det er slag mod baghovedet eller frygt angreb fra rovdyr, der får os til at spjætte, kan vi glæde os over, at det moderne liv er knap så farligt, så Martin Petersen roligt kan bære den røde T-shirt, vi sender som tak for det fine spørgsmål.Video, video, video!

Elon Musk har fået lov til at sy en chip ind i hjernen på mennesker. Hvad kan vi forvente af teknologien?

