Hvorfor bliver vi kede af det, når kendte dør?

er Videnskab.dk’s læserbrevkasse. Her kan du stille spørgsmål til forskerne om alskens emner - lige fra sjove bynavne og prutter til kvantecomputere og livets oprindelse. Du kan spørge om alt, men vi elsker især de lidt skøre spørgsmål, der er opstået på baggrund af en nysgerrig undren. Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-T-shirt.

Men vi kender jo ikke berømthederne personligt, og vores forhold til dem begrænser sig til at have set dem i tv, til koncerter eller på sociale medier. Så hvorfor bliver vi kede af det, når de kendte dør?

I virkelighedens verden har Perry talt åbent om, at han har været afhængig af alkohol og stoffer. Det er blot et år siden, at Perry udgav sine erindringer, ’Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’, hvor han fortalte om en årtier lang kamp med en afhængighed af receptpligtig medicin og alkohol. På tidspunktet for udgivelsen sagde Perry, at han havde været ædru i 18 måneder. headtopics.com

Nogle betragter kendisser som familiemedlemmer og bliver bekymrede, når de ikke hører fra de kendte i lang tid.Prins Henrik, Avicii, Aretha Franklin og senest Kim Larsen er nogle af de berømtheder, vi har mistet i 2018. Men hvorfor bliver vi triste, når folk, vi aldrig har mødt, går bort? (Foto: Jørund Føreland Pedersen).

Mange der er vokset op i 70’erne, vil sikkert kunne huske hvor de var, den dag David Bowie døde (Foto: Shutterstock).I Danmark har vi ikke en udbredt tradition for at dele vores sorg ved eksempelvis dødsfald i den nære familie med andre.»Så mit bud er, at sorgen, når kendte dør, både er en måde at reagere på det kulturelle tabu omkring sorg, men også en måde at trække på de følelser, vi allesammen kender til. headtopics.com

