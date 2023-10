Hvordan arbejder bibliotekerne med bæredygtighed – og hvad betyder det egentlig?

: Lundbeckfonden, Danmarks Grundforskningsfond, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Region Hovedstaden. Videnskab.dk's redaktion prioriterer indholdet og styrer de redaktionelle processer, uafhængigt af partnerne.

Forfatterne til denne artikel faciliterer Universal Design Hubs tværfaglige forskernetværk, som består af forskere fra en række af landets universiteter og uddannelsesinstitutioner, der alle – inden for hvert deres fagområde – anvender universelt design i deres forskning.Bæredygtighed fylder meget i den offentlige debat – det er ingen nyhed.

Men hvorfor engagerer bibliotekerne sig i den grønne agenda? Hvordan kommer det til udtryk? Og hvilken betydning kan dette have for vores forståelse af bibliotekernes, og ikke mindst af bibliotekarernes, rolle? headtopics.com

Vores studie af danske biblioteker baserer sig på et litteratur review af 102 videnskabelige publikationer omhandlende biblioteker, bæredygtighed og/eller bæredygtig udvikling. Artiklerne er fra en periode fra 1997 til første halvdel af 2021.

Som del af UPSCALE-projektet, var vi interesserede i at vide, hvorfor og hvordan biblioteker internationalt har engageret sig i bæredygtighed og bæredygtig udvikling. Som besvarelse på spørgsmålet om, hvorfor bibliotekerne engagerer sig i bæredygtighedsdagsordenen, finder vi i forskningslitteraturen fire overordnede rationaler eller bevæggrunde., handler det først og fremmest om miljømæssige eller grønne tiltag såsom at designe nye klimavenlige biblioteksbygninger eller ombygge eksisterende bygninger, så de overholder grønne standarder og mål. headtopics.com

