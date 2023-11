Hvis du har 250 millioner kroner, kan du købe Danmarks dyreste hus | Nyheder

En stor del af væksten stammer fra de såkaldte GLP-1-præparater, som blandt andet omfatter diabetesmedicinen Ozempic og Wegovy, der bruges til behandling af overvægt. Tidligere er også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), Tysklands tidligere kansler Angela Merkel og den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, blevet snydt af duoen.Det er både små og store ting, der skal ændres, når en monark dør - og det kan tage tid.

Selvom britiske pengesedler fremover vil være prydret af Kong Charles, så kan man stadig betale med de kontanter, hvor hans mors ansigt er på.Generalkommissæren for FN's hjælpeorganisation for de palæstinensiske områder, UNRWA, siger efter et besøg i Gaza, at det er "en af de mest triste dage i mit humanitære arbejde".

- Stedet var overfyldt. Niveauet af nød og de uhygiejniske levevilkår var uforståeligt. Alle bad bare om vand og mad. I stedet for at være i skole og lære bad børn om en tår vand og et stykke brød. Det var hjerteskærende, skriver han.

- Jeg har bedt min administration om at gennemgå alle juridiske rettigheder og retsmidler og tage alle nødvendige skridt for at sikre, at Ørsted fuldt ud og øjeblikkeligt overholder sine forpligtelser, skriver han i en udtalelse til det amerikanske nyhedssite

Her sker 90 procent af verdens jordskælv, som opstår når en kontinentalplade bevæger sig ind under en anden.

DRNYHEDER: Mulig ny regionsrådsformand i Syddanmark: 'Det kommer som en overraskelse' | NyhederVenstres gruppe i Region Syddanmark pegede i aftes enstemmigt på Bo Libergren som ny formand for Region Syddanmark, hvis Stephanie Lose genvælges som Venstres næstformand og indtræder i regeringen som minister.

DRNYHEDER: Dørmænd i Jomfru Ane Gade vil underrette kommunen, når mindreårige vil ind | NyhederDørmænd i Jomfru Ane Gade i Aalborg vil fremover lave underretninger til kommunen, når mindreårige gentagende gange forsøger at komme ind på beværtninger i festgaden.

DRNYHEDER: Kong Charles på første besøg som konge i Commonwealth-land | NyhederDen britiske konge, Kong Charles, er på sit første officielle besøg til et land i Commonwealth, efter at han er blevet konge.

DRNYHEDER: Tusindvis af afghanske flygtninge forlader Pakistan i al hast | NyhederPakistan har siden begyndelsen af oktober bedt 1,7 millioner afghanske flygtninge og migranter uden de nødvendige opholdstilladelser om at rejse ud af landet.

DRNYHEDER: Store mængder regn giver risiko for akvaplaning på sjællandske veje | NyhederNattens regnskyl på Sjælland har her til morgen givet store vandmasser på vejene og dermed risiko for akvaplaning.

DRNYHEDER: Museumsdirektør langer ud efter Israels FN-ambassadør for at bære jødestjerne | NyhederIsraels FN-ambassadør, Gilad Erdan, bar en gul stjerne på brystet ved et møde i FN's Sikkerhedsråd i nat dansk tid.

