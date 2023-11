Hver ottende bruger dette opsparingstrick – selvom eksperterne fraråder det

Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau ScanpixFlere tusinde danskere udfylder hvert år deres indtjening til at være mere end den er i deres forskudsopgørelse for at få en kontant udbetaling omkring påske fra Skat – også selvom det er imod eksperternes anbefalinger.

For hver ottende dansker er det ligefrem deres foretrukne metode at spare op på, viser en rundspørge, som Nordea har fået foretaget, skriver»Det er interessant, at så mange sagde, at det er deres foretrukne opsparingsform, det med at betale for meget i skat og få penge tilbage.

Hun forstår godt, at folk ikke ønsker at få et skattesmæk, men at man skal være opmærksom på, at Skat allerede lægger en buffer ind på ens indtjening, så de fleste står til at få en lille tilbagebetaling. headtopics.com

